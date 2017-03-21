Россия - на 49-м месте в мировом "индексе счастья"

Опубликованы результаты проводившегося под эгидой ООН исследования, проранжировавшего 155 стран мира по степени удовлетворенности их населения своей жизнью.

Самые высокие значения так называемого "индекса счастья" зафиксированы в Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Финляндии. Во вторую пятерку вошли Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Соединенные Штаты сделали шаг назад по сравнению с прошлым годом, с 13-го места на 14-ое; Россия занимает 49-ую строку в списке, между Италией и Белизом.

По мнению авторов исследования, мера счастья, которое испытывают люди, зависит прежде всего от присутствия в их жизни личной свободы, от состояния здоровья и материального положения, а также от того, насколько в окружающем их обществе широко распространены такие качества, как честность, щедрость и забота о ближнем, и имеет ли оно компетентные институты государственной власти. "Индекс счастья" рассчитан на основе перечисленных факторов.

Замыкают перечень слаборазвитые страны: Афганистан, Чад, Демократическая республика Конго и Гаити. При этом самые значительные приращения "индекса счастья" за год произошли в Камеруне, Латвии, Никарагуа и Сьерра-Леоне. Как подчеркивают авторы документа, смысл подобных исследований — в демонстрации того, что рост ВВП — далеко не единственный критерий прогресса человечества.

