СМИ: британские банки "отмыли" сотни миллионов долларов из России

Ряд крупнейших британских банков, в том числе такие, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, были вовлечены в международную схему по отмыванию денег, выведенных из России. Об этом во вторник пишет The Guardian. Согласно расследованию, проведенному изданием на основании документов банковской отчетности, через эти банки прошло не менее 700 миллионов долларов (20 миллиардов рублей).

Сейчас следователи пытаются выяснить, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, которую называют "Ландромат". В рамках этой операции деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в кредитные организации Великобритании и США. Вчера агентство Reuters и "Новая газета" сообщили, что расследование тормозится сотрудниками ФСБ России.

Об этой схеме стало известно еще в 2014 году после расследования "Новой газеты", проведенного совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности.

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 миллиарда долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Выведенные из России средства поступили в 732 банка в 96 странах мира.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавшие в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.