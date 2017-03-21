Хасан Закаев получил 19 лет колонии по делу о теракте на Дубровке

Московский окружной военный суд во вторник приговорил Хасана Закаева, обвиняемого в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке, к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает из зала суда корреспондент Радио Свобода.

Суд также обязал обвиняемого удовлетворить ряд гражданских исков потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

В начале минувшей недели Хасан Закаев выступил в суде с последним словом, в котором заявил, что не знал о подготовке теракта, когда перевозил оружие, в хранении которого признался ранее. Сторона обвинения требовала признать Закаева виновным в пособничестве в захвате заложников и удовлетворить все гражданские иски.

Хасана Закаева задержали в декабре 2014 года после 12 лет розыска. По данным СМИ, он отвечал за доставку в Москву оружия и взрывчатки.

23 октября 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост" террористы захватили театральный центр на Дубровке и три дня удерживали в заложниках около тысячи человек, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и отдали приказ о штурме здания. В зал, где находились заложники, был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 человек, более 700 пострадали. Все террористы были убиты.