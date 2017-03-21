Лукашенко: Запад и "пятая колонна" нагнетают ситуацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные спецслужбы и "западные фонды" в руководстве и финансировании так называемой "пятой колонны", которая, по его словам, "пытается нагнетать ситуацию в стране".

В своем выступлении, посвященном будущим военным российско-белорусским учениям "Запад-2017", Лукашенко отметил, что руководство страны "справится" с этими действиями. При этом Лукашенко подчеркнул, что попытки "современными методами противоборства" нагнетать обстановку внутри Белоруссии заботят его больше, чем наращивание потенциала группировки НАТО в граничащих с Белоруссией странах.

Лукашенко не сказал, кого именно он считает "пятой колонной" и теми, кто нагнетает напряженность. Однако его слова прозвучали на фоне массовых выступлений протеста против так называемого "закона о тунеядцах" в разных городах страны. На акциях, в которых участвуют тысячи людей, звучат и политические требования, в них активно участвуют представители оппозиции. Власти запрещают многие акции, штрафуют и отправляют под административный арест организаторов. На 25 марта, когда в Белоруссии празднуется День Воли, намечены наиболее масштабные протесты.

