Киты опять поплыли вверх

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в России растёт число подростковых самоубийств - в 2016 году, по её словам, оно увеличилось на 57%.

Ирина Алкснис:

Вчерашняя новость про рост детских суицидов на 60 процентов - это, конечно, полный ужас.

Я как-то поднимала исторические данные. Похоже, в России всегда очень высокий уровень суицидов был. В том числе и до революции. Сейчас мы по сути на исторических минимумах находимся. Лучше ситуация только во время Великой Отечественной была - тогда суициды упали до каких-то феноменально низких показателей.

А вот по детским самоубийствам у нас жесть жесткая. Которое десятилетие в мировых лидерах ходим. А теперь еще и это.

Кузнецова связала такой рост с активностью так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Эти группам, кстати, посвящён большой текст Дмитрия Павленко на сайте телеканала "Царьград":

Проблема подростковых самоубийств в связи с деятельностью пресловутых "групп смерти" вызвала широкий общественный резонанс. Счет жертв уже идет на сотни. Совершенно ясно, что эта проблема касается уже не только родителей и педагогов, но и общества в целом.<...>

Вместе с тем деятельность "групп смерти" - отнюдь не частные инициативы отдельных социально дефективных лиц, которые таким страшным образом упиваются собственной властью над попавшими в трудную ситуацию детьми и подростками, вынуждая их совершить суицид. В пользу той версии, что это спланированная информационно-психологическая операция против общества в целом, говорит тот факт, что каждый раз появляются все новые и новые "игры со смертью", которые подчас выходят из виртуального пространства.<...>

Как сообщил в интервью корреспонденту Царьграда исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов, "группы смерти" - это часть информационно-психологической операции (ИПО), которая проводится против нашей страны.<...>

Некоторыми экспертами высказывается версия, что к организации и функционированию "групп смерти", в котором используются методы нейролингвистического программирования (НЛП), могут быть причастны украинские спецслужбы. Соответствующую точку зрения 16 февраля 2017 года на заседании Общественной палаты РФ высказал менеджер по интернет-маркетингу ПАО "Мегафон" Антон Елизаров.

"Я также скажу, что в результате этого общения удалось выяснить, что абсолютно точно это украинский национализм. Много аккаунтов, которые я встречал в рамках этой истории, связаны с украинским национализмом", - пояснил эксперт.<...>

Добавим, что подобного рода информационно-психологические операции проводятся не только в отношении детей и подростков, но и иных возрастных и социальных групп населения, а также общественных институтов. Из всего этого напрашивается только один вывод - все это различные элементы одного целого - "гибридной войны" против России, которую проводят иностранные спецслужбы.

Неудивительно, что всё это вызывает у многих комментаторов изрядный скепсис.

Любовь Якубовская:

А режим не кровавый, нет. Белый и пушистенький режимчик такой.

Ольга Лехтонен:

Ага, синие киты виноваты, а не нищета, грязь, беспредел и тотальное вранье и безнадега.

Многие даже отмечают, что власти сами создают подобную атмосферу.





Станислав Яковлев:

То есть количество детских суицидов уверенно и неуклонно снижалось, но тут пришли Яровая, Кузнецова, Мизулина и прочие традиционные нравственные спасатели.

Потому что очень хороший бизнес.

Александр Володарский:

Эффект Мурсалиевой. То же, что и эффект Стрейзанд, но с человеческими жертвами.

Андрей Десницкий:

Тут вот обсуждают рост подростковых самоубийств. Винят группы в интернете. Вот был здоровый, спокойный подросток, зашел в группу - и привет...

А никто не заметил, что последние три года главным государственным культом стал культ Героической Смерти? Нужно отдать жизнь ради великих идеалов. Так делали деды и отцы, так будете делать вы, продолжатели их подвигов. Остальное неважно - и так по всем каналам. Вплоть до ужасающего рекламного ролика, где мальчик в военной форме отвечает беззаботным сверстникам:

- А умирать страшно?

- Это неважно. Важно, что мы победили.

Жизнь в то же время скучна, однообразна, социальных лифтов нет, будущее сводится к празднованию юбилеев славных побед. К продолжению культа Мертвых Героев.

Вот после этого удивительно, что дети бросаются из окон. Это им "в контактике" подсказали, ага.

Выяснилось, что и данные Кузнецовой можно поставить под сомнение.

Кристина Потупчик:

С 2011 по 2015 год число детских самоубийств снижалось примерно на 10 процентов в год, однако за минувший год ситуация сильно ухудшилась. Об этом омбудсмен Анна Кузнецова сообщила на селекторном совещании в МЧС, передает ТАСС. По ее словам, за 2016 год было зафиксировано 720 самоубийств, это примерно соответствует показателям пятилетней давности.

По словам Анны Кузнецовой, одна из главных причин заключается в увеличении числа так называемых «групп смерти» в соцсетях.

А теперь следите за руками.

Мало того, что в цифрах борцы с китами постоянно путаются. «В 2016 году покончили жизнь самоубийством 820 детей», — информировала Ирина Яровая, основываясь на данные Следственного комитета РФ.

Вот только по информации СК за 2015 год было зафиксировано 685 случаев самоубийств среди несовершеннолетних. Росстат сообщал о 824 случаях. А согласно отчёту Минобрнауки, можно говорить о 778 суицидах. В этом же документе Минобра отмечалось, что в 2016 году число попыток покончить с собой среди подростков выросло на 13%, НО снизился процент завершённых самоубийств.

Неувязочка, неловко вышло. Просто очень хочется поскорее все запретить - ради этого можно и статистику выдумать, и цифры подтасовывать на свое усмотрение.

Republic публикует потрясающее исследование - целый коллектив почти год изучал пресловутые группы смерти и пришёл к любопытным выводам (полный текст лишь для подписчиков):

Все многочисленные «кураторы» и «искатели заданий», вступившие в контакт с нашим исследователем, были подростками не старше 15 лет (в тех случаях, когда мы могли узнать возраст). Как правило, ими двигало желание испугать партнера по коммуникации (в случае кураторов) для получения контроля или самим испытать саспенс (чувство ужаса). И то и другое – совершенно естественные практики для детского и подросткового возраста. Мы все помним, как сладко замирает от ужаса сердце, когда ты идешь в заброшенный дом с привидением. Точно так же сообщение девочки 11 лет своим одноклассникам, что она заходила на страницу группы «синий кит», вызывает восторг перед такой смелостью. В конце советского периода была очень популярна история о некоей красной пленке, с помощью которой можно увидеть людей голыми. Некоторые тогдашние мальчики держали в страхе весь класс или двор, только угрожая девочкам такой перспективой. Речь идет о приобретении символической власти и повышении статуса в своем коллективе – за счет того, что ты не боишься сам и/или можешь контролировать и пугать другого. Один пользователь из «группы смерти» (сообщивший, что ему 14 лет) объяснил свое участие желанием воздействовать на свою девушку: «Мне надо дечушку исмукать и проверить любит она меня. поможеш?»

Так устроены «группы смерти» изнутри – с того момента, конечно, как мы начали вести включенное наблюдение. Их рядовые участники – это школьники, которые ищут опасных заданий сами и пугают других участников. Никаких призывов совершить самоубийство, помимо описанных выше угроз, мы не зафиксировали, однако знание о возможности испытать саспенс постоянно привлекает в группы новых участников.​

Станислав Львовский:

Голос разума, редкое дело по нынешним временам

Павел Гладков:

Статистика по детским суицидам прямо и недвусмысленно свидетельствует об обратной корреляции проникновения социальных сетей и уровня самоубийств среди подростков. На тех территориях, где доступ детей к социальным сетям выше (Москва и Петербург), уровень самоубийств очевидно меньше.

Кроме того, проникновение социальных сетей и мессенджеров в подростковую и детскую среду сопровождается снижением суицида. Это факт!

Обусловленно это явление тем, что подростки, не нашедшие понимания в реальной жизни, могут найти себе родственные души в жизни виртуальной, что и может помочь им задержаться на этом свете.

Статистика же по детским самоубийствам в России, невзирая на то, что остается самой высокой в Европе, показывает неуклонное снижение начиная 2001 года. Это все вопреки бредням СМИ о якобе «шквале детских самоубийств из-за групп смерти». Помимо прочего существуют колоссальных масштабов разница между уровнем самоубийств по регионам.

Разница между риском самоубийства школьника из Усть-Хреновищей и школьника из Москвы состовляет десяток(!) раз. На 100 тысяч человек в Алтае кончает с собой скажем, 54 человек, в Москве - 4,3. То же самое и в Питере.

При этом основным контингентом сообществ, которые принято называть группами смерти, являются именно питерцы и москвичи. Эхх, какая неудобная для властей статистика...

Более 90% самоубийств среди подростков связано с неблагополучием в семье (алкоголизм родителей, конфликты в семье, жестокое обращение) - это общеизвестный факт, применимый вообще для всех стран мира, и Россия здесь не исключение.

Между тем, паника и правда ширится. О "группах смерти" уже пишут украинские и белорусские СМИ, в российских городах появляются новости о жвачке с призывами к суициду.



Ольга Кортунова:

Наконец-то РФ основоположник и лидер мирового тренда хоть в чем-то.

Фейковую историю про подростковые группы смерти в соцсетях подхватили уже не только страны СНГ, но уже пишут что и Польша, уже и там что-то якобы нашли.

Маразм шагает по планете

Алексей Ковалёв:

По поводу "групп смерти", под которые - помяните моё слово, впрочем можете и не поминать, и так всё ясно, сейчас ещё что-нибудь в интернете запретят - раньше-то массовые истерики, устраиваемые безграмотными родителями, хотя бы были по куда более весёлым поводам.

"Ра́дужная вечери́нка (англ. rainbow party) — городская легенда, документально не подтверждаемая разновидность группового орального секса, якобы существующая среди подростков в США. Впервые упоминалась в «Шоу Опры Уинфри» в 2003 году. Телепередача вызвала многочисленные оживленные обсуждения в СМИ, в связи с вопросами нарушения морали и общепринятых норм, несмотря на отсутствие каких-либо свидетельств в пользу того, что подобная форма сексуальных отношений действительно кем-либо практикуется.

Эпизод «Шоу Опры Уинфри», положивший начало распространению термина, назывался «Ведут ли ваши дети двойную жизнь?» и был посвящён ощущаемой обществом тенденции к распространению беспорядочных сексуальных отношений среди американской молодёжи и недостаточном внимании родителей к предполагаемому сексуальному опыту своих детей. Гостья передачи Мишель Берфорд сообщила аудитории о сексуальных обычаях подростков (сведения о которых она получила, проинтервьюировав около 50 подростков и их родителей), среди всего прочего сообщив о «радужных вечеринках», на которых одному или нескольким молодым людям последовательно делают минет девушки с губной помадой разных цветов, оставляя таким образом «радугу» цветных следов на их половых членах.

Кроме собственно секса, в радужных вечеринках предположительно присутствует элемент состязания — какая из девушек оставит следы ближе всего к основанию члена, что говорит об уровне владения техникой орального секса, и какой из молодых людей сможет составить на своём половом члене наиболее «полную» радугу"

Конец немного предсказуем:

"Передача была подвергнута критике со стороны сексологов и экспертов по психологии несовершеннолетних. Указывалось, что термин «радужная вечеринка» до упоминания его в «Шоу Опры Уинфри» не использовался, существование подобных сексуальных практик не подтверждается опросами подростков, а «соревнования», подобные описанным, крайне нехарактерны для подростковых коллективов."

Несколько пронырливых морализаторов, конечно, успели неплохо укрепить свои карьеры на фоне всеобщей родительской паники. Книжки вот писали про то, как школьницы устраивали "радужную вечеринку", а потом у всех гонорея. Книжку рекомендовали читать подросткам в назидание, те плевались и говорили - какая чушь. Но взрослым-то виднее.

Короче, просто погуглите про moral panics - они все по примерно одинаковому сценарию развиваются.

Сергей Шмидт:

Коллега из Поволжья сообщает. В одной из школ исполнили предписание "провести профилактическую работу по поводу "суицидального кита"".

Директор устроила всеобщую линейку. Выступала с энергией Дантона. Угрожала немыслимыми карами всем, кого обнаружат в "синем ките".

(цит.) "Потом я увидел одно из самых сильных зрелищ в своей жизни. Школьники расходятся после линейки. У всех в руках телефоны. И все - понимаешь, все! - разыскивают в интернете "синего кита"".

Я немного напишу не про банальное - не про "лучший способ привлечь внимание это запретить". А про другое.

Любой агитпроп должен осуществляться на языке жизненного мира аудитории. Тогда он будет действенным.

Всегда вспоминаю эпизод из детства. Одна учительница исполнила предписание провести классный час об опасности религиозной, в первую очередь баптистской пропаганды (в школе училось несколько ребят из баптистских семей; кого-то из небаптистских школьников засекли в молельном доме баптистов, который располагался в Иркутске на улице Шмидта, кстати).

Учительница построила свою речь на двух простых мессиджах. И они были вовсе не про то, что "Гагарин в космос летал и бога там не видел". Нет! Она просто сообщила, что у баптистов в домах не бывает телевизоров. И поэтому их дети не смотрят мультиков.

Это было все. Все мы были надежно заряжены против баптистской пропаганды.

Что касается "синего кита". Ну я бы посоветовал поволжской директрисе рассказать детям, что в "синем ките" можно поймать вирус, который заблокирует на вашем гаджете любую возможность пользоваться социальными сетями...

PS: Были ли или нет в домах баптистов телевизоры? - я до сих пор не в курсе.

