Пять ведущих кандидатов в президенты Франции провели дебаты

Во Франции вечером в понедельник прошли первые теледебаты ведущих кандидатов в президенты.

В дебатах, организованных телеканалом TF1, приняли участие пять кандидатов, рейтинг которых, по опросам, превышает 10 процентов. Еще 6 кандидатов, фамилии которых будут в бюллетене на выборах 23 апреля, не получили приглашения.

Соперники подвергли резкой критике нынешнего лидера предвыборной гонки Марин Ле Пен, представляющую крайне правый "Национальный фронт". Правоцентрист Франсуа Фийон раскритиковал ее предложение выйти из еврозоны. Центрист Эммануэль Макрон обвинил Ле Пен в исламофобии, а социалист Бенуа Амон и Жан-Люк Меланшон подвергли критике ее жесткую позицию по вопросу миграции.

Говоря об отношениях с Россией, Франсуа Фийон заявил о необходимости учитывать "право на самоопределение", поддержав в этом Жан-Люка Меланшона, сказавшего, что он "не уверен" в том, кому должен принадлежать Крым. Бенуа Амон и Эммануэль Макрон заявили о необходимости соблюдать нормы международного права, которые предусматривают нерушимость границ. Макрон при этом подчеркнул, что не собирается "идти на сделки с Путиным".

Согласно последним опросам, наибольшие шансы на выход во второй тур выборов – у Ле Пен и Макрона, который во втором туре опережает лидера "Национального фронта".