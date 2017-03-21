Демократы критикуют планы Тиллерсона поехать в апреле в Москву

Представители демократов в Конгрессе США подвергли критике планы госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе в апреле и отправиться в Москву позднее в том же месяце.

"Это тяжелая ошибка, которая нарушит уверенность в стабильности самого важного для Америки союза", – заявил, в частности, Элиот Энгел из комитета по международным делам Палаты представителей.

Официально о планах Тиллерсона пропустить встречу в Брюсселе и посетить Москву пока не сообщалось, однако о них пишет агентство Reuters со ссылкой на американских представителей. Агентству "Интерфакс" в Госдепартаменте заявили, что Тиллерсон может посетить Москву после встречи министров иностранных дел "Большой семерки" в Италии, которая пройдет 10–11 апреля.

По данным Reuters, вместо поездки в Брюссель в начале апреля госсекретарь останется в США, чтобы принять участие в переговорах с китайским лидером Си Цзиньпинем, который посетит Вашингтон.

Представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбуке, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть планы Тиллерсона приехать в апреле в Москву. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ему ничего не известно о планах госсекретаря.

Рекс Тиллерсон, вступивший в должность в начале февраля, в феврале встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым, однако Москву в своей новой должности пока не посещал.