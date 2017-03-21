Защита потерпевших: приговор Хасану Закаеву – "неадекватный"

Представители потерпевшей стороны на суде по делу Хасана Закаева, осужденного по обвинению в пособничестве в подготовке теракта на Дубровке, назвали вынесенный приговор "неадкеватным", сообщает РБК.

Адвокат Каринна Москаленко заявила изданию, что Московский окружной суд своим решением лишил потерпевших возможности установить подлинных виновников гибели людей в театральном центре. При этом она уточнила, что заявители не намерены обжаловать приговор Закаеву, но обратятся в Верховный суд по поводу соблюдения их собственных прав.

Представитель защиты отмечает, что основные вопросы вызывает "спасательная операция", в ходе которой заложники подверглись воздействию неизвестного газа. Один из заявителей подчеркнул, что суд так и не удовлетворил ходатайство о вызове на слушания членов оперативного штаба.

Во вторник суд приговорил Хасана Закаева к 19 годам колонии строгого режима и обязал его удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Закаева задержали в декабре 2014 года после 12 лет розыска. По данным СМИ, он отвечал за доставку в Москву оружия и взрывчатки, использованных во время теракта 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Тогда террористы три дня удерживали в заложниках около тысячи человек, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и отдали приказ о штурме здания. В зал, где находились заложники, был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 человек, более 700 пострадали. Все террористы были убиты.