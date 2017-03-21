Ракеты КНДР и санкции США. Эфир в 19:05

Действия северокорейского руководства вызывают все большую озабоченность в мире. .В феврале из КНДР вновь была запущена ракета средней дальности, упавшая в водах Японского моря. После визита в Японию, Южную Корею и КНР госсекретаря Рекса Тиллерсона стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций, чтобы "отрезать КНДР от мировой финансовой системы". Санкции будут также направлены на сокращение ядерной угрозы КНДР. Не ведут провокации Пхеньяна к войне? Какими в условиях роста напряженности на Дальнем Востоке будут действия России, Китая, США, Японии?

25-миллионный Сеул фактически находится у линии фронта. Устойчива ли южнокорейская демократия после отставки президента? Пак Кын Хе была отстранена от управления страной 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил вынесенный парламентом в декабре импичмент президенту.

Обсуждаем с дипломатом, ведущим сотрудником ИМЭМО РАН Георгием Кунадзе, китаистом Алексеем Масловым, политологом и публицистом Николаем Митрохиным.

Ведет передачу Михаил Соколов.