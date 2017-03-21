В Москве прошел пикет в защиту экологии Северного Кавказа

Активисты "Эковахты по Северному Кавказу" Софья Русова и Ацамаз Хадиков провели в Москве одиночные пикеты с целью привлечь внимание к застройке заповедников и вредному производству завода "Электроцинк" во Владикавказе.

В ходе пикета у активистов завязалась словесная перепалка с журналистом Максимом Румянцевым в присутствии сотрудников полиции. Румянцев потребовал у полицейских отвезти Русову в отделение.

Во время пикетирования неизвестные вырвали плакаты из рук активистов и скрылись. Русова и Хадиков поехали с полицейскими в отделение с целью написать заявление о краже имущества.

Активисты утверждают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем Владикавказа. В республике регулярно проходили пикеты против деятельности завода "Электроцинк".

