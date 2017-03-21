Премьер Ирака: Трамп настроен на борьбу с терроризмом

Администрация Дональда Трампа "намерена прилагать больше усилий для борьбы с терроризмом", чем предыдущая американская администрация Барака Обамы. Такое мнение высказал глава правительства Ирака Хайдер Аль-Абади после его переговоров с президентом США в Вашингтоне в понедельник. Аль-Абади подчеркнул, что речь идет прежде всего о поддержке боевых действий против группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке.

Иракская армия при поддержке шиитского ополчения штурмует город Мосул - цитадель "ИГ" в Ираке. Большая часть города уже освобождения. Коалиция под руководством США оказывает помощь в штурме ударами с воздуха.

По распоряжению президента Трампа министерство обороны США разработало план борьбы с джихадистами в Ираке и Сирии. Его детали неизвестны, однако, по последним сообщениям, на север Сирии были дополнительно переброшены 500 американских морских пехотинцев. Коалиция во главе с США поддерживает наступление на город Ракка, которое ведут сейчас отряды курдского ополчения.

В среду и четверг в Вашингтоне пройдет совещание министров иностранных дел стран, входящих в коалицию, борющуюся с "ИГ" - среди них государства НАТО, Австралия, ряд арабских стран. Москва приглашения на встречу не получила.