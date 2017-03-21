В России снизилось число приговоров за экстремистские призывы

Количество осужденных за экстремистские высказывания в 2016 году снизилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в ежегодном докладе информационно-аналитического центра "Сова" о расизме и ксенофобии.

Эксперты "Совы" насчитали 198 человек, которых приговорили за экстремистские высказывания в 2016 году. В 2015 году осуждено было 213 человек. При этом аналитики отметили, что количество приговоров за высказывания по-прежнему опережает количество судебных решение по иным экстремистским преступлениям в совокупности. В 2016 году подавляющее большинство приговоров вновь было вынесено пользователям социальных сетей за репосты видеороликов и аудиозаписей, говорится в докладе.

Также по сравнению с 2015 годом снизилось количество приговоров за насильственные преступления по мотиву ненависти, за вандализм и участие в запрещенных организациях, а также за высказывания к лишению свободы.

По мнению авторов доклада, возможной причиной снижения репрессий является ослабление борьбы властей с ультраправыми группировками, с которыми активно боролись с началом "Русской весны" после аннексии Крыма в 2014 году.

