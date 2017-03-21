Иконы мэра Ройзмана

В прокуратуру Екатеринбурга поступила жалоба на музей "Невьянской иконы", который принадлежит мэру города Евгению Ройзману. По информации агентства Ura.ru, жалобу подала местная жительница, которую возмутили выставленные в музее сундуки, сколоченные из икон. " Эти ящики являются демонстрацией того, как раньше люди могли обращаться с иконами, однако выставлять их напоказ в точно таком же виде — кощунство", – цитирует горожанку издание. Музей "Невьянская икона", основанный 18 лет назад, первый и единственный в России музей, в котором собраны работы Невьянской школы старообрядческой иконописи. Основатель музея, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал Радио Свобода подробнее о своей уникальной коллекции.