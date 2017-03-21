СМИ: главу госкомпании при ФСО задержали по делу о хищениях

В Москве задержан руководитель государственного предприятия "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов. Как сообщает "Фонтанка", следственные мероприятия, проводимые ФСБ, связаны с делом о мошенничестве при строительстве Дома приемов в официальной резиденции президента России в Ново-Огарево.

По данным издания, помимо Каминова по этому делу проходят несколько субподрядчиков "Атэкс" из Петербурга. У них, а также в московском офисе компании проходят обыски. Собеседник РБК заявил, что они связаны с показаниями главы холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко, который проходит по делу о контрабанде.

Компания "Атэкс" занимается строительством объектов федерального значения и ведет подготовку документов по контрактам и договорам подряда. По данным источников "Фонтанки", работы по строительству резиденции в Ново-Огарево оцениваются в пять с половиной миллиардов рублей.