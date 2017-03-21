"Суд ограничился одним Закаевым"

Фигурант дела о теракте на Дубровке Хасан Закаев приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Представители потерпевших в ходе заседания просили отправить дело о захвате заложников на новое рассмотрение, но суд отклонил их ходатайство. Адвокат Каринна Москаленко заявила, что Московский окружной суд своим решением лишил потерпевших возможности установить подлинных виновников гибели людей в театральном центре. При этом она уточнила, что заявители не намерены обжаловать приговор Закаеву, но обратятся в Верховный суд по поводу соблюдения их собственных прав. Представитель защиты отмечает, что основные вопросы вызывает "спасательная операция", в ходе которой заложники подверглись воздействию неизвестного газа.