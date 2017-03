Беженцы для беженцев: песни "понаехавших"

Хедлайнеры тринадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе" – артисты-беженцы и слушатели-беженцы. Рок-критик Артемий Троицкий представляет на волнах Радио Свобода и на страницах нашего сайта международную гуманитарную акцию.

Беженцев, как вы хорошо знаете, в Европе и во всем мире сейчас очень много. Есть страны, для которых эти беженцы сродни головной боли, а есть страны гостеприимные. В числе таких стран – Бельгия. Именно в сердобольной Бельгии компания под фламандско-валлонским названием Мuziek Publique, которая помогает культурному досугу "понаехавших", выпустила трогательный альбом под названием Amerli. Подзаголовок пластинки – "Беженцы для беженцев". Это альбом, записанный музыкантами из разных неблагополучных стран и регионов, записанный с тем, чтобы, с одной стороны, привлечь к их судьбам внимание, а с другой стороны – немножко помочь беженцам материально. Участвуют артисты из Тибета, Ирана, Ирака, Сирии, Афганистана и Пакистана.

Амерли – это город неподалеку от Багдада, к северу от столицы Ирака, который долгое время находился в осаде боевиков запрещенного во многих странах мира (и в России тоже) "Исламского государства". Три месяца они были в осаде, но осаду выдержали. Сейчас город полностью освобожден и разблокирован. Этому героическому сопротивлению горожан посвящена композиция, которую я вам представляю. Оммаж стойкому городу Амерли исполняет Хусейн Расим на уде. Уд – самый популярный на Ближнем и Среднем Востоке струнный музыкальный инструмент, а автор и исполнитель пьесы, Хусейн Расим – тоже профессиональный музыкант и композитор, выпускник багдадской консерватории.

Следующий наш музыкант – тоже из Ирака, зовут его Али Шахир Хасан аль-Баяти, и он тоже поет песню о своей родине, а именно о Вавилоне. Если вы помните, Вавилон, где пытались построить пресловутую Вавилонскую башню, – это все происходило в древней стране под названием Месопотамия, которая располагалась аккурат между Тигром и Евфратом, то есть на территории нынешнего Ирака. Али Шахир Хасан аль Баяти играет на щипковом струнном инструменте канун, он учился в Багдаде в консерватории и теперь живет в Бельгии, работает музыкантом и композитором. "Вавилон" сочинил он сам.

Неподалеку от Ирака находится страна, о которой в последние годы много говорят и пишут, которая переживает трагический период кусок своей истории, – это Сирия. Халед аль-Хафез представляет Сирию в альбоме "Amerli: Беженцы для беженцев". Он вокалист и перкуссионист, выступает в стиле "муа шахад". Халед, а также все его товарищи, которые записали этот трек (трек называется Yamuna al Qalb), – выпускники консерватории города Алеппо, того самого трагического города Алеппо, который сейчас в основном разрушен, за который шли тяжелые бои, который бомбардировала авиация, в том числе и российская. Песня народная и создана была в несравненно более благополучные времена. Будем надеяться, что сирийские музыканты вскоре вернутся из Европы в родную консерваторию...

Теперь Тибет: Далма Рекуинги и Кельсанг Хула исполняют народную песню Chomolungma. Песня о Джомолунгме – известная такая гора, многие знают ее под названием Эверест. Это песня из Тибета, огромного горного района, который, по мнению многих местных обитателей и солидарных с ними по всему миру, оккупирован Китаем. Оккупация произошла еще в середине 1950-х годов, с тех пор духовный лидер Тибета Далай-лама и многие тибетцы проживают в изгнании. Беженцы, так сказать, "старой волны", а оттого, наверное, и песни у них особенно грустные и безнадежные.

Напоследок хотел бы поделиться одним невеселым наблюдением: помню, в 1980-е и 1990-е едва ли не каждый год проходили шумные благотворительные акции под патронажем мировых звезд поп-музыки. Стадионные концерты, глобальные телемосты, миллионные тиражи благотворительных звукозаписей... Ситуация в мире с тех пор лучше не стала – и с нищетой, и с голодом, и тем более с войнами и беженцами. А вот светлые рыцари помощи и солидарности что-то не показываются больше на публике. Одни постарели и устали (Боб Гэлдоф, да и Боно тоже), иных уже и в живых нет (Джордж Харрисон, инициатор "Концерта для Бангладеш"; Майкл Джексон, сочинивший We are the World), а новое поколение, похоже, не особо парится. Совсем не вовремя выветрились благие порывы и мессианские устремления...

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 13):

1. Damien Jurado (USA).Taqoma, LP Visions of Us on A Land

2. Post Industrial Boys (Georgia). Naked, LP Unintended

3. Pascal Comelade & Les Limiñanas (France). (They Call Me) Black Sabata, LP Traite de giuitarres trioelectiques

4. Membranes (UK). Money Is Dust, LP Dark Matter/Dark Energy

5. Dolma Requingi (Tibet). Chomolungma, LP Amerli: Refugees for Refugees

6. Ali Shaker Hassan Albayati (Iraq). Babylon, LP Amerli: Refugees for Refugees

7. Khaled al Hafez (Syria). Qamarun yajlo, LP Amerli: Refugees for Refugees

8. Hussein Rassim (Iraq). Amerli, LP Amerli: Refugees for Refugees

9. Big Deal (UK/USA). Hold your fire, LP Say Yes

10. Charles Chaplin (USA). A Song, LP Chaplin Spundtracks

11. HiFi Sean FT. Yoko Ono (UK/USA/Japan). In Love with Life, LP FT

12. HiFi Sean FT. Alan Vega (UK/USA). A Kiss before Dying, LP FT