В Москве вновь разорили народный мемориал на месте убийства Немцова

В Москве работники коммунальных служб вновь вывезли все цветы и портреты политика Бориса Немцова с места его убийства на Большом Москворецком мосту. Об этом в Фейсбуке сообщила гражданская активистка Надежда Митюшкина.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. На месте убийства оппозиционера был создан народный мемориал. За последние два года его неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты.

Соратники Немцова требуют установить мемориальную табличку на месте гибели политика, однако власти Москвы отказывают в этом.