Главы ЕС утвердят стратегию переговоров о "Брекзите" 29 апреля

Главы государств Европейского союза обсудят стратегию на переговорах о выходе Британии из ЕС 29 апреля - спустя ровно месяц после получения формального уведомления от британского премьера Терезы Мэй о начале процедуры так называемого "Брекзита".

Об этом заявил во вторник глава Европейского Совета Дональд Туск. По его словам, общая переговорная платформа, о которой должны договориться представители 27 стран Евросоюза, должна быть направлена на то, чтобы выход Британиибыл наименее болезненным для ЕС, его граждан и компаний.

После того, как главы стран ЕС одобрят общие принципы, на которых будет вестись диалог с Лондоном, Еврокомиссия должна будет на их основе разработать конкретные директивы. Скорее всего, это произойдет до середины июня, после чего начнутся сами переговоры. Согласно Лиссабонскому договору, процесс выхода Британии из ЕС должен быть завершен к 29 марта 2019 года - ровно за два года от даты, когда британский премьер официально уведомит Брюссель о начале "Брекзита". Обе стороны надеются, что придут к согласию об условиях "Брекзита", однако неясно, что произойдет, если согласия достичь не удастся.

