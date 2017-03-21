В Крыму в ФСБ вызвали активистов Украинского культурного центра

В аннексированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России 21 марта вызвали на допрос четырех активистов Украинского культурного центра. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По данным правозащитников, допрос связан с уголовным делом в отношении одного из основателей Украинского культурного центра в Крыму Вельдара Шукурджиева, которого подозревают в экстремизме. Вызванные на допрос активисты заявляют о психологическом давлении со стороны следователя ФСБ. По их словам, помимо вопросов о Шукурджиеве, следователь также спрашивал о лидере движения "Евромайдан-Крым" Андрее Щекуне и его супруге.

Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией. Он был создан с целью сохранения на территории аннексированного полуострова украинской культуры. В начале марта активисты Центра возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Симферополе. Таким образом, они отметили 203-ю годовщину со дня рождения украинского поэта.