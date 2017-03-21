Адвокаты Ратко Младича просят отпустить его на лечение в Россию

Пресс-секретарь Международного трибунала по бывшей Югославии Ненад Голчевски подтвердил РС, что адвокаты обвиняемого Ратко Младича подали ходатайство о его временном освобождении из следственного изолятора в Гааге и о передаче в Россию для лечения в клинике.

Голчевски сообщил, что ходатайство довольно обширно, но отказался вдаваться в детали. Как сообщил пресс-секретарь МТБЮ, ответ на запрос будет рассмотрен в установленном порядке.

В дополнение к ходатайству адвокаты Младича представили оценку медицинского эксперта о состоянии здоровья обвиняемого, которое, как они утверждают, в последнее время резко ухудшилось. Неотъемлемой частью представления, сказал адвокат Младича Миодраг Стоянович, являются также гарантии Российской Федерации о готовности принять пациента на лечение.

В интервью Стоянович уточнил, что по просьбе защиты Ратко Младича правительство Российской Федерации дало гарантию принять его. Это означает, что Россия примет его на медицинский осмотр и лечение, а затем, когда Гаага запросит, вернет в распоряжение Трибунала.

Бывший командующий армией боснийской Республики Сербской Ратко Младич был арестован 26 мая 2011 года. Он обвиняется в геноциде в Сребренице, преследовании мусульман и хорватов на всей территории Боснии и Герцеговины, а также во взятии международных миротворцев в заложники.

Защита Младича попросила об освобождении подзащитного, в то время как обвинение добивается пожизненного заключения.