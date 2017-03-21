Екатеринбург: суд признал антиконституционным митинг против коррупции

Суд в Екатеринбурге отклонил иск сторонников оппозиционного политика Алексея Навального к министерству общественной безопасности Свердловской области из-за отказа в согласовании проведения митинга против коррупции 26 марта.

Суд принял позицию сотрудника министерства, который заявил, что цель митинга – против коррупции и за права человека – можно трактовать как акцию, направленную на подрыв территориальной целостности государства, насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства и агитацию, направленную на возбуждение социальной и национальной ненависти.

Администрация Свердловской области 17 марта отказала организаторам в согласовании антикоррупционного митинга оппозиционного политика Алексея Навального.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Фильм-расследование Навального о "коррупционных схемах" Медведева набрал на YouTube уже более 10 миллионов просмотров.

Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников 26 марта провести протестные акции по всей России. К настоящему моменту акции согласованы в шести городах, еще в 55 поданы уведомления о проведении мероприятия.

