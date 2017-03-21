Минобороны Польши обвиняет Туска в "дипломатической измене"

Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвиняет председателя совета ЕС Дональда Туска в "дипломатической измене" – соответствующее заявление направлено в военную прокуратуру. Подробности сообщает Алексей Дзикавицкий.

Речь идет о том, что в 2010 году, после катастрофы президентского самолета под Смоленском, польское правительство согласилось на то, чтобы расследование ее причин проходило на основании Чикагской конвенции – то есть как гражданского рейса, а не военного – а именно таковым его считают нынешние польские власти.

Министр обороны Антони Мачеревич сообщил в прокуратуру, что Дональд Туск мог совершить преступление "во вред Республике Польша", поскольку "не выполнил должным образом своих обязанностей", что привело к невозможности надлежащего участия польской стороны в расследовании причин катастрофы.

Кроме этого, Туска обвиняют в том, что его правительство должным образом не старалось вернуть из России в Польшу фрагментов обломков президентского Ту-154, а также носителей данных, находившихся на борту самолета.

По мнению руководителя польского минобороны, такие действия бывшего премьера Польши вредили стране, интересам ее граждан и родственникам жертв катастрофы и препятствовали выяснению причин трагедии.