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Меняется состав российско-польской комиссии историков

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов

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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов не будет занимать пост сопредседателя Российско-польской группы по сложным вопросам. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. Торкунов сообщил, что ему неизвестно, какую кандидатуру на этот пост предложит МИД РФ.

Торкунов напомнил, что польская сторона переформатировала состав своей комиссии и предыдущий председатель – профессор Адам Даниель Ротфельд – вышел из состава комиссии. Предложение занять пост польского председателя группы получил профессор Мирослав Филипович – историк из Люблина, специализирующийся на истории Восточной и Центральной Европы.

Торкунов сказал, что сторонником воссоздания Группы выступает также профессор Влодзимеж Марчиняк, который был в прошлом ее членом, а сейчас стал послом Польши в Москве.

Торкунов напомнил, что целью работы группы было "заполнение белых пятен в отношениях между двумя государствами, однако в первые годы она практически бездействовала". В 2008 году группу реактивировали, сопредседателями стали бывший глава МИД Польши, многолетний директор Института исследования проблем мира Адам Ротфельд и Анатолий Торкунов. "В 2013 году прекратила свою работу эта комиссия", – сказал Торкунов.

Группа по сложным вопросам была создана в 2002 году и состоит из ученых и экспертов, которые обсуждали трудные проблемы, связанные с совместной историей. В 2010 году ими был выпущен совместный труд по истории отношений двух стран в XX веке "Белые пятна, черные пятна".

В последний период работы члены группы добивались обнародования документов, касающихся так называемой августовской облавы, то есть операции НКВД по ликвидации польского подполья в 1945 году.

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