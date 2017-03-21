Власти Москвы не согласовали митинг против сноса пятиэтажных домов

Мэрия Москвы отказалась согласовать заявку на проведение митинга в защиту жилищных прав москвичей. Об этом написала организатор митинга, депутат муниципального собрания района "Гагаринский" от партии "Яблоко" Елена Русакова.

По ее словам, заявка была отправлена в мэрию 15 марта. Сегодня заявители получили устный ответ от представителя мэрии об отказе. При этом, как утверждает Русакова, причины отказа не были сформулированы. Организаторы намерены обжаловать отказ мэрии.

11 марта в Государственную думу был внесен законопроект о сносе пятиэтажных домов в Москве и расселении их жителей в новые дома. Согласно документу, собственникам дадут два месяца на то, чтобы согласиться на предложенную для переселения квартиру.

