МВФ недоволен блокадой сепаратистов? Эфир в 21:05.

Совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о третьем транше программы расширенного финансирования Украины.

По утверждению украинского Минфина, перенос сроков вызван необходимостью оценить последствия блокады ОРДЛО, захвата украинских предприятий на неподконтрольных территориях, а также в связи с признанием российской стороной документов т.н. ДНР и ЛНР.

Национальный банк Украины, приняв во внимание эффект от блокады Донбасса, понизил прогноз экономического роста страны в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

Шесть украинских бизнесменов попали в число самых богатых людей мира по версии американского журнала "Forbes".

Это Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Самый богатый из них Ахметов - поднялся в рейтинге с 771 на 359 место. За прошлый год его состояние выросло с $2,3 миллиардов до $4,6 миллиарда.

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну российской певицы Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. В 2015 году она выступала в аннексированном Крыму, прилетев туда из Москвы. Таким образом, российская певица нарушила украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева.

Глава СБУ Василий Грицак в понедельник заявил: "Закон должен быть один для всех". Россия, в свою очередь, отказывается менять своего представителя на Евровидении-2017, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как связаны в Украине политика и экономика, каковы перспективы Минского процесса – обсуждают политологи Виктор Мироненко, Владимир Фесенко, политик Николай Левченко.

Эфир программы - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.