В 2008 году директор ФСБ России Николай Патрушев оказал помощь активистам в Крыму, которые пытались сорвать совместные учения Украины и НАТО. Об этом рассказал в интервью интернет-изданию "Медуза" бывший депутат Верховной Рады Леонид Грач.

"Если бы эту оппозицию, которую я возглавляю до сегодняшнего дня, не поддержал Николай Платонович [Патрушев], был бы здесь американский флот", – заявил Грач. По его словам, Патрушев начал поддерживать украинскую оппозицию в 2005 году после "оранжевой революции". Других подробностей Грач не рассказал.

Во время совместных учений Украины и НАТО в 2008 году активисты из числа сторонников Коммунистической партии Украины пытались блокировать бронетранспортеры и вступили в столкновения с морскими пехотинцами Вооруженных сил Украины.

В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией после так называемого референдума о статусе полуострова, согласно официальным результатам которого за присоединение к Российской Федерации проголосовали более 95 процентов местных жителей. Украина признала Крым "временно оккупированной территорией".