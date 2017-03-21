В Москве задержали украинского журналиста Романа Цимбалюка

Полиция задержала журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка. Об этом журналист написал в своем фейсбуке.

По словам Цимбалюка, его задержали во время интервью с аспирантом МГУ, который вывесил флаг Украины во время митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России. В настоящее время Цимбалюка везут в отделение полиции.

Аспиранта исторического факультета Московского государственного университета, который 18 марта во время митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России вывесил самодельный флаг Украины, допросили и избили сотрудники ФСБ. После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он "согласен работать осведомителем".