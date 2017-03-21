Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Москве задержали украинского журналиста Романа Цимбалюка

Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк

Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк

Смотреть комментарии

Полиция задержала журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка. Об этом журналист написал в своем фейсбуке.

По словам Цимбалюка, его задержали во время интервью с аспирантом МГУ, который вывесил флаг Украины во время митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России. В настоящее время Цимбалюка везут в отделение полиции.

Аспиранта исторического факультета Московского государственного университета, который 18 марта во время митинга-концерта в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России вывесил самодельный флаг Украины, допросили и избили сотрудники ФСБ. После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он "согласен работать осведомителем".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG