Президент США Трамп подписал закон о финансировании полета на Марс

Президент Дональд Трамп подписал закон, который позволяет НАСА получить дополнительное финасирование на исследование Марса. Новый закон также предусматривает выделение 19,5 миллиарда долларов на финансирование космических агентств на бюджетный 2017 год, который начался 1 октября 2016 года. Трамп недавно направил Конгрессу бюджетное предложение, которое разрешает выделить космическому агентству НАСА в следующем году 19,1 миллиарда долларов.

Эта мера вносит поправки в действующий закон, чтобы вести дополнительные исследования по освоению Марса в качестве одной из целей НАСА. Законопроект также позволяет НАСА получить средства для программ полета человека в космос и на другие направления космонавтики в том числе на исследование Марса.

Трамп подписал законопроект во вторник в Овальном кабинете, окруженный астронавтами и спонсорами закона, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио и сенатора-астронавта от Флориды Билла Нельсона.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, закон S. 442 разрешает ассигнования для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в 2017 финансовом году; предусматривает усовершенствование программы Международной космической станции; разрешает медицинский мониторинг и лечение бывших космонавтов; уполномочивает программу космических технологий; и уполномочивает стороннюю компенсацию за некоторые опасные коммерческие космические услуги.

