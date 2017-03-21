Милонов призвал проверить деятельность масонов в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") призвал генерального прокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских сообществ в России. В своем обращении Милонов отметил, что в стране действует множество общественных и политических объединений, при этом законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы.

В то же время, как пишет депутат, так называемые "масонские ложи" работают совершенно свободно и пытаются вмешиваться в политику. По его данным, отдельные члены лож пытались участвовать в выборах.

Депутат также обратил внимание генпрокурора на то, что руководство этой организации находится за пределами России. "Главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег", – уверен он.

Милонов добавил, что исторически деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства. По его словам, сейчас подобные правила продолжают действовать в ряде стран.