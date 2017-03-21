Вершбоу: США не должны стоять в стороне от политической битвы за умы

Два бывших посла США в России – Александр Вершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, и Уильям Бернс, президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший заместитель госсекретаря США, выступили во вторник на слушаниях в Вашингтоне по политике и стратегии США в Европе в Комитете по вооруженным силам США Сената.

Вершбоу отметил, что российская пропаганда использует более дешевые средства в своей деятельности, чем это было во времена холодной войны. И поэтому они могут купить более 4000 хакеров по цене истребителя, сказал он. "И мы не можем рассчитывать на то, что русские истощат свои ресурсы за счет агрессивного поведения, как это было во времена холодной войны", – отметил Вершбоу.

По словам Вершбоу, не следует действовать по принципу око за око в этой области, но следует быть более настойчивыми в продвижении наших ценностей, подталкивая нашу версию событий. По его оценке, президент России Владимир Путин обеспокоен тем, что демократическая альтернатива снова наберет обороты в России.

"Поэтому мы не должны отказываться от поддержки гражданского общества, независимых СМИ, поддержки эмигрантских сайтов в средствах массовой информации, чтобы попытаться продвинуть объективную информацию в Россию", – заявил он.

Вершбоу напомнил, что появился новый телеканал Настоящее Время, который открыл Совет управляющих вещанием (BBG). "Все это очень важно, чтобы показать, что мы не собираемся стоять в стороне от этой политической битвы", – заявил бывший посол США в Москве.