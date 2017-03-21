Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру ушел в отставку во вторник, признав, что он нанимал своих дочерей, чтобы выполнять парламентскую работу во время летних каникул. Однако он отрицал, что действовал незаконно.

Елисейский дворец уже сообщил, что на место Ле Ру назначен Маттиас Фекль. Ранее Фекль занимал пост государственного секретаря по вопросам внешней торговли, развития туризма и по делам французских граждан за рубежом.