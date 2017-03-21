США: Тиллерсон может провести встречу в НАТО до поездки в Россию

Соединенные Штаты не исключают возможность того, что госсекретарь Рекс Тиллерсон сможет принять участие в заседании министров иностранных дел НАТО, если оно будет перенесено на другую дату. Об этом было объявлено после того, как стало известно, что Тиллерсон пропустит собрание НАТО в начале апреля, но все равно совершит первый визит в Россию в рамках европейской поездки в мае.

Пресс-секретарь Государственного департамента Марк Тонер заявил 21 марта журналистам, что Вашингтон предложил возможные сроки переноса заседания НАТО 5-6 апреля в Брюсселе, чтобы оно вписалось в график Тиллерсона. Раннее со ссылкой на неназванных нынешних и бывших официальных лиц США, агентство Reuters сообщило, что Тиллерсон пропустит заседание в Брюсселе для участия в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином во Флориде.

Сообщалось, что Тиллерсон вылетит в Москву после встречи на высшем уровне стран "Большой семерки" (G7) 26-27 мая в Италии, а заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Том Шэннон примет участие в заседании НАТО, сказали в Госдепартаменте.

Государственный департамент обнародовал план Тиллерсона пропустить встречу министров иностранных дел из 27 других стран – членов НАТО поздно вечером 20 марта. Представитель НАТО сказал Радио Свобода / Радио Свободная Европа, что сотрудники Союза поддерживают контакты с Госдепартаментом в отношении расписания госсекретаря. Все решения о дате министерского совещания принимаются консенсусом всеми 28 союзниками по НАТО, сказал чиновник.

Объявление о том, что Тиллерсон пропустит встречу, вызвало критику со стороны Комитета по иностранным делам Палаты представителей и двух бывших послов США – Уильяма Бернса и Александра Вершбоу, выступавших там. Это также вызвало обеспокоенность членов НАТО в связи с приверженностью союзническим обязательствам со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Во время предвыборной президентской кампании в США в 2016 году члены НАТО были озадачены характеристикой, которую Трамп дал альянсу как "устаревшему", и его предложением о том, что США не придут на помощь другим членам НАТО в случае нападения со стороны России. На слушаниях по утверждению своей кандидатуры в январе Тиллерсон назвал гарантии безопасности "неприкосновенными".

Однако должностные лица администрации Трампа также заявили, что члены НАТО должны соблюдать свои обещания поддержания военных расходов с тем, чтобы Соединенные Штаты не "смягчили" свою поддержку.