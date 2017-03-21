Адвокат матери Магнитского Горохов – в больнице после падения из окна

В Москве после падения из окна с множественными травмами попал в больницу адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как говорится в пресс-релизе, распространенном от имени Браудера, Горохов во вторник 21 марта был "выброшен" из окна пятого этажа своей квартиры в Троицке (Новая Москва) и находится в Боткинской больнице в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на представителя Hermitage Capital, инцидент произошел в доме Горохова в Новой Москве в тот момент, когда вместе с рабочими он пытался поднять ванну-джакузи на мансарду. В какой-то момент не выдержала лебедка, и Горохов сорвался вниз. Никто из рабочих не пострадал. Момент падения родные Горохова не видели.

"Конечно, все может быть. И несчастный случай, и что-то другое… У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес – несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась – непонятно. И как упал Николай – тоже вопрос", – сказали "Новой газете" в Hermitage.

Радио Свобода позвонило в отделение полиции города Троицка. Дежурный сообщил, что органы МВД не располагают пока полной информацией и не могут комментировать происшедшее. В ответ на вопрос о том, что некоторые средства информации распространили видео разбитого джакузи, дежурный ответил: "У вас, наверное, больше информации".

В Hermitage добавляют, что в последнее время Николай Горохов как представитель интересов Натальи Магнитской был занят во многих процессах, где пытался привлечь к ответственности как виновных в гибели ее сына, так и тех должностных лиц, которые осуществляли посмертное преследование Магнитского и тормозили дело о его гибели.