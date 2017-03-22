Суд отказался отпустить под домашний арест экс-главу Сахалина

Суд на Сахалине оставил под стражей бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Артюхову.

Защита просила перевести Хорошавина под домашний арест.

Александра Хорошавина задержали весной 2015 года. По версии следствия, губернатор и его подчиненные получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов. Помимо Хорошавина подсудимыми по делу проходят бывший заместитель главы правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

Рассмотрение дела началось 6 марта. Прокуратура, опасаясь давления на свидетелей, просила сделать процесс закрытым. Сам бывший губернатор и другие подсудимые настаивают на открытых слушаниях, так как считают, что следствие по делу велось незаконно.