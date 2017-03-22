Дело замглавы Меджлиса Ильми Умерова направлено в суд

Прокуратура аннексированного Россией Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению в сепаратизме в отношении заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

Сам Умеров рассказал, что ранее им и защитой были поданы два ходатайства: о прекращении дела и о приобщении к его материалам независимой лингвистической экспертизы. Хотя в деле этих документов не оказалось, Умеров после непродолжительного спора с прокурором согласился получить на руки копию обвинительного заключения. Дата слушаний в Бахчисарайском районном суде пока не назначена.

59-летнего Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные им в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса". Умеров находится под подпиской о невыезде.

В апреле минувшего года российские власти запретили деятельностьМеджлиса на территории аннексированного Россией Крыма, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили запрет.