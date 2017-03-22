Горсач — сенаторам: я не прогнусь под политическим давлением

В американском Сенате продолжаются слушания по утверждению Нила Горсача членом коллегии Верховного суда. Кандидатуру Горсача выдвинул президент Дональд Трамп.

Отвечая на многочисленные вопросы сенаторов от обеих партий о том, что он думает о неуважительных замечаниях главы государств о судьях, принимающих неугодные ему решения, Горсач заявил, что считает любые попытки давления на полномочия и репутацию судов неприемлемыми. Он также отметил, что в случае утверждения его кандидатуры сохранит беспристрастность суждений и независимость от исполнительной и законодательной ветвей власти. “Что до моих личных политических взглядов, то я оставляю их дома, когда иду на работу“, сказал Горсач.

При этом Горсач уходил от подробных ответов на вопросы, касавшихся его отношения к резонансным решениям Верховного суда по свободе абортов, роли денег в политике, праву на приобретение и хранение огнестрельного оружия, неприкосновенности частной жизни граждан.

49-летний судья апелляционного федерального суда в Денвере Горсач пользуется большим авторитетом в юридическом сообществе Соединенных Штатов. Помимо республиканцев, поддерживающих его кандидатуру практически единодушно, в пользу Горсача высказался и ряд юристов, тяготеющих к демократам. Многие демократы в Сенате, однако, выражают сомнения в кандидатуре Горсача, указывая на его консервативные взгляды.

Слушания продлятся еще два дня.