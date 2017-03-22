СМИ: в деле о "резиденции Путина" возможен новый эпизод

В уголовном деле о мошенничестве при строительстве и реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево могут появиться новые эпизоды. Об этом пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, кроме хищений при проведении строительных работ на объекте в Ново-Огарёво, следствие выявило, что государственное предприятие "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) нарушило обязательства и по другим "не менее важным госконтрактам". Так, при строительстве и реконструкции другой резиденции президента "Русь" объем невыполненных работ составил почти 137 миллионов рублей.

Во вторник сотрудники Следственного комитета России провели обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве Дома приемов в официальной резиденции президента России в Ново-Огарево. Задержаны шесть человек, в том числеруководитель предприятия "Атэкс" при ФСО Андрей Каминов.

По предварительным данным следствия, часть выделенных на работы средств "Атэкс" и другие компании-подрядчики перевели со своих счетов фирмам-однодневкам, после чего деньги обналичил Каминов.

Компания "Атэкс" занимается строительством объектов федерального значения и ведет подготовку документов по контрактам и договорам подряда. По данным источников "Фонтанки", работы по строительству резиденции в Ново-Огарево оцениваются в пять с половиной миллиардов рублей.