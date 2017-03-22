Президент США Дональд Трамп посетит встречу глав государств НАТО

Президент Дональд Трамп прибудет в Брюссель на встречу глав государств и правительств Организации Североатлантического договора (НАТО) 25 мая 2017 года. В сообщении Белого дома на эту тему говорится, что об этом объявил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В сообщении Белого дома отмечается, что президент США с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами из НАТО, чтобы подтвердить твердую приверженность Соединенных Штатов Североатлантическому союзу и обсудить вопросы, имеющие важное значение, особенно совместное разделение ответственности и роль НАТО в борьбе с терроризмом.

Помимо участия президента в заседании лидеров НАТО, президент также будет приветствовать генерального секретаря Йенса Столтенберга в Белом доме 12 апреля 2017 года, где они обсудят, как укрепить альянс, чтобы противостоять вызовам национальной и международной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы американской администрации.