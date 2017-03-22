Тиллерсон призвал Сенат одобрить заявку Черногории о вступлении в НАТО

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената США с призывом одобрить заявку Черногории о вступлении в НАТО, отметив, что членство этой страны "сильно отвечает интересам Соединенных Штатов".

Тиллерсон в письме от 7 марта заявил, что членство Черногории в военном альянсе будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности на Балканах, сообщает Reuters. Возражения от двух сенаторов-республиканцев, Рэнда Пола и Майка Ли, задерживают голосование в Сенате в течение нескольких месяцев.

Пол сомневается в том, что следует вызывать гнев России, которая выступает против расширения НАТО, и возражает против расходов на одобрение членства в НАТО для крошечной страны, которая, по его словам, не может играть значительной роли в защите Соединенных Штатов.

Черногория, население которой составляет 650 тысяч человек, надеется в скором времени получить необходимое согласие от всех 28 союзников по НАТО, чтобы стать полноправным членом организации на саммите НАТО в мае. Пока что одобрение получено от 24 стран.

Члены НАТО видят вступление Черногории в качестве способа противодействия усилиям России по расширению своего влияния на Балканах. Такое мнение выразил Тиллерсон, который призвал Сенат одобрить членство Черногории до майского саммита, который планирует посетить президент Дональд Трамп.

"Участие Черногории в майском саммите НАТО в качестве полноправного члена, а не наблюдателя послужит мощным сигналом трансатлантического единства, – написал Тиллерсон. – В интересах США является то, что будет ратифицировано членство Черногории в НАТО".