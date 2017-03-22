США будут выполнять ядерную сделку с Ираном - советник Трампа

Старший советник президента США Дональда Трампа по ядерным вопросам Кристофер Форд заявил, что США будут выполнять ядерное соглашение Ирана с мировыми державами при условии строгого соблюдения соглашений Тегераном. Кристофер Форд, старший директор Совета национальной безопасности по вопросам оружия массового уничтожения и контрраспространения в Белом доме, 21 марта на конференции в Вашингтоне заявил, что администрация США принимает эту сделку, несмотря на неоднократную критику соглашения со стороны Трампа.

По его словам, Белый дом изучает соглашение, заключенное в июле 2015 года, которое ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на освобождение от экономических санкций, наряду со всеми другими пактами о ядерных вооружениях, которые Соединенные Штаты заключили при предыдущих администрациях. "Пока не будет принято иное решение Соединенные Штаты будут придерживаться ядерной сделки с Ираном и обеспечивать, чтобы Иран также делал это", - сказал Форд, выступая в Фонде Карнеги за международный мир.

Другие ядерные соглашения, которые изучает Белый дом, включают в себя Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, крупное международное соглашение "о предотвращении распространения ядерного оружия и технологий производства вооружений, а также содействующее сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии и достижению целей ядерного разоружения и всеобщего и полного разоружения".

"Мы рассматриваем политику по всем направлениям, - сказал Форд. "Это обязательно включает в себя, среди прочего, пересмотр того, является ли мир без ядерного оружия реалистичной целью в среднесрочной перспективе в свете текущих тенденций в международной обстановке". По оценке Форда, договор привел к тому, что он назвал "напряжением" между целью ядерного разоружения и требованиями безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Форд сказал, что администрация также рассматривает возможные ответы на недавнее размещение Россией крылатых ракет с ядерными боеголовками, что, по оценке нынешней администрации, является нарушением договора 1987 года о РСМД между Москвой и Вашингтоном.