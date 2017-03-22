КНДР провела неудачный запуск ракеты – американские военные

Очередной запуск ракеты Северной Кореей, проведенный 22 марта, оказался неудачным. Как заявили американские и южнокорейские официальные лица, это произошло менее чем через две недели после того, как Северная Корея объявила о крупном прорыве в развитии своей ракетной программы.

В последние недели Пхеньян вызвал беспокойство в регионе проведением серии испытаний ракетного оружия. Посол США по политике Северной Кореи Йозеф Юн 22 марта встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Ким Хон Кюном, чтобы обсудить проблему КНДР, которая находится под санкциями Организации Объединенных Наций из-за своих атомной и ракетной программ.

Запуск 22 марта был произведен из места, расположенного недалеко от города Вонсан, на восточном побережье Северной Кореи, оттуда же в прошлом году уже было запущено несколько ракет средней дальности. Все попытки, кроме одной, были неудачными.

"Тихоокеанское командование США обнаружило то, что мы оцениваем как неудачную попытку запуска ракет в Северной Корее", – заявил пресс-секретарь Тихоокеанского командования США Дейв Бенхам. По его словам, ракета взорвалась через несколько секунд после запуска. Южнокорейские военные представители также заявили, что зафиксировали ошибку при запуске ракеты.

Из имеющихся сообщений не ясно, какая именно ракета была задействована. Северная Корея выпустила четыре баллистических ракеты 6 марта и ранее на этой неделе. Пхеньян опробовал ракетный двигатель, который лидер Ким Чен Ын назвал "новым рождением" для ракетной отрасли страны.

С начала 2016 года Северная Корея пренебрегла резолюциями, принятыми в США, проведя два ядерных испытания и ряд запусков ракет. Они нацелены на разработку ракет дальнего действия с атомными боеголовками, которые могут достигнуть Соединенных Штатов.

17 марта государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что терпение в отношении программы разработки оружия КНДР закончилось. Он сказал, что все варианты, включая военные действия, "находятся на столе", если Север будет угрожать южнокорейским или американским силам.