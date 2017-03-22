РБК и CIT узнали еще о девяти погибших в Сирии россиянах

В Сирии погибли еще девять россиян, как минимум шесть из которых являются наемниками так называемой "частной военной компании (ЧВК) Вагнера", говорится в совместном материале РБК и независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным авторов расследования, 29 января погиб 32-летний старший сержант Дмитрий Маркелов, входивший в "группу Вагнера". Его родственник рассказал, что бойца накрыло взрывной волной. 6 февраля гроб с телом погибшего доставили в Ростов-на Дону.

31 января погиб от осколочных ранений рядовой Константин Задорожный – его также называют бойцом "ЧВК Вагнера". Собеседник РБК, названный "боевым товарищем" погибшего, рассказал, что в 2015 году молодой человек служил в "спецназе ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики".

1 января подорвался на мине и скончался полковник Алексей Найнодин. Его родственники рассказали РБК, что погибший был наемником "ЧВК Вагнера" и командовал группой из четырех человек.

В один день с Найнодиным погиб 29-летний Роман Руденко – об этом в соцсети "Одноклассники" написала его супруга. Она отказалась дать журналистам дополнительные комментарии.

Еще один предполагаемый боец "группы Вагнера" Михаил Нефедов погиб в феврале в провинции Хомс в результате теракта, который унес жизни десяти человек, – взорвался террорист смертник. Похороны россиянина состоялись 4 марта в Челябинской области.

Также РБК и CIT узнали о гибели прапорщика из Ижевска Александра Тычинина (18 февраля вблизи Пальмиры), бойца "ЧВК Вагнера" Прокопия Соломонова из Якутии (дата смерти неизвестна), уроженца Северной Осетии Александра Зангиева (22 февраля в провинции Хомс) и выпускника артиллерийского училища Алексея Веселова (16 февраля).

С начала российской военной операции в Сирии Министерство обороны подтвердило гибель 28 россиян. СМИ неоднократно сообщали, что среди погибших есть бойцы незарегистрированной "частной военной компании Вагнера".