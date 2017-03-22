Страны Балтии и президент Конгресса Совета Европы поддержали Грузию

Члены делегаций стран Северобалтийской восьмерки (NB8) побывали на границе Грузии с Южной Осетией и выразили полную поддержку позиции Тбилиси по вопросу территориальной целостности страны. Президент Конгресса Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем (Gudrun Mosler-Törnström) осудила парламентские выборы, состоявшиеся в Абхазии, и предстоящий в Южной Осетии референдум как “препятствующие распространению легитимного суверенитета Грузии".

Председатели парламентов и вице-спикеры стран – членов Северобалтийской восьмерки (NB8), объединяющей ряд государств Северной Европы, побывали на границе с Южной Осетией в рамках рабочего визита в Грузию. Представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы посетили село Хурвалети в регионе Шида Картли у самой границы.

Там они поговорили с 82-летним Дато Ванишвили, дом которого отрезан от остального села после того, как российские пограничники, совместно с сотрудниками КГБ Южной Осетии, в одностороннем порядке установили колючую проволоку и другие пограничные заграждения. Европейские гости говорили с Ванишвили через “границу“, выразили ему сочувствие и вновь высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В ходе встречи с Северобалтийской восьмеркой премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия верна своей цели построить европейское государство с европейской демократией и европейскими институтами“. Премьер поблагодарил делегацию за поддержку, оказанную его стране на пути к Европе.

Грузия также заручилась поддержкой и руководства Конгресса Совета Европы. Президент конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем (Gudrun Mosler-Törnström) осудила недавние парламентские выборы в Абхазии и высказалась против референдума в Южной Осетии о переименовании бывшей грузинской автономии.