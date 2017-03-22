Во Франции умерла писательница Ольга Ильина-Лаиль

Во Франции 20 марта умерла писательница Ольга Ильина-Лаиль – автор биографических книг о русской эмиграции в Китае. Об этом сообщила ее дочь, профессор Сорбонны Вероник Жобер.

7 марта Ольге Ильиной-Лаиль исполнилось 100 лет. Ее семья Воейковых-Ильиных, чьи ветви переплетаются с родом Толстых и Мусиных-Пушкиных, во время гражданской войны была вынуждена эмигрировать в Китай. В середине прошлого века Ольга Ильина-Лаиль перебралась в Париж, а ее мать и сестра – писательница Наталия Ильина – вернулись в СССР.

О жизни своей семьи в эмиграции Ольга Ильина-Лаиль писала в книгах "Восточная нить" и "Восток и Запад в моей судьбе". В 2010 году в Москве она представила воспоминания и дневники о жизни в харбинской эмиграции своей матери Елены Воейковой-Ильиной.