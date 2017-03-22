Следствие: ущерб по делу Браудера оценили в 3,5 млрд рублей

Следствие оценило сумму ущерба по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова в 3,5 миллиарда рублей. Об этом "Интерфаксу" рассказал их адвокат Александр Антипов.

По его словам, предварительное следствие по делу завершено. Фигурантам предъявили окончательные обвинения в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов.

В феврале Тверской суд Москвы заочно арестовал Уильяма Браудера и Ивана Черкасова, которых российские власти обвиняют в хищении акций "Газпрома" и банкротстве компании "Дальняя степь".

В мае 2016 года Генпрокуратура России сообщила о расследовании ряда уголовных дел по факту незаконного приобретения акций "Газпрома" и уклонения от уплаты налогов в отношении главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В настоящее время по этому делу судят бывшего управляющего компании "Дальняя степь" Александра Долженко.

В фонде Hermitage Capital работал умерший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского".