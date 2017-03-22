В Петербурге у Мариинского дворца прошли одиночные пикеты с требованием прекратить преследования участников "Марша в защиту Петербурга" Павла Швеца, Александра Карпова, Ирины Комоловой, Михаила Романова, Кирилла Страхова и Антона Морозова. Кроме активистов различных инициативных групп ЗакС пикетировали члены вымышленного духовно-патриотического движения "Оскорблённая Россия" с плакатом "Он вам не демон". Участники акции Дмитрий Негодин и Наталья Сивохина были задержаны полицией по заявлению бухгалтера ЗакСа, которому также не понравился плакат со спикером Вячеславом Макаровым в образе Мефистофеля. Плакаты изъяли, а активистов освободили после того, как в отдел полиции приехали депутаты Борис Вишневский и Ольга Комолова. В понедельник стало известно, что троих помощников депутатов Законодательного собрания проверят на соблюдение федерального закона о государственной службе из-за участия в градозащитном митинге 18 марта. В отделе кадров им показали плакат с митинга, на котором Вячеслав Макаров был изображен в виде горельефа Мефистофеля. Жители Петербурга, гражданские активисты и представители СМИ называют Макарова одним из главных идеологов передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В городе состоялось несколько масштабных акций против этого решения.