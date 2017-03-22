У Заксобрания в Петербурге задержали активистов "Живого города"

У здания Законодательного собрания Петербурга в среду были задержаны активисты движения "Живой город" Наталья Сивохина и Дмитрий Негодин. Как сообщил порталу "ОВД-Инфо" правозащитник Динар Идрисов, они стояли с плакатом, на котором спикер собрания Вячеслав Макаров был изображен в виде демона.

Задержанных доставили в отдел полиции в Адмиралтейском районе, где у них изъяли плакат. После этого их отпустили. "ОВД-Инфо" не сообщает, предъявлены ли Сивохиной и Негодину обвинения.

В понедельник стало известно, что троих помощников депутатов Законодательного собрания проверят на соблюдение федерального закона о государственной службе из-за участия в градозащитном митинге 18 марта. В отделе кадров им показали плакат с митинга, на котором Вячеслав Макаров был изображен в виде горельефа Мефистофеля.

Подчиненные Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Максима Резника заявили, что ничего не знают об этом плакате.

Жители Петербурга, гражданские активисты и представители СМИ называют Макарова одним из главных идеологов передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В городе состоялось несколько масштабных акций против этого решения.