Обвиняемым в причастности к Хизб ут-Тахрир в Уфе ужесточили приговор

Верховный суд ужесточил наказание Ринату Мамаеву и Ришату Гатуллину, которых обвиняют в причастности к Хизб ут-Тахрир — организации, внесённой в России в список террористических.

В декабре 2016 года Мамаева и Гатуллина приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Однако 9 марта Верховный суд отменил решение Приволжского суда и изменил наказание на четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Всего по делу Хизб-ут-Тахрир в Уфе проходят 26 человек. Их задержали в феврале 2015 года и обвинили в участии в террористической организации.

