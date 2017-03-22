Мэрия Новосибирска отказала в проведении митинга против коррупции

В Новосибирске организаторы антикоррупционного митинга оппозиционного политика Алексея Навального сообщили о том, что власти отказали им в проведении акции в городском гайд-парке из-за "провалившейся плитки".

По словам Сергея Бойко, главы регионального избирательного штаба Алексея Навального, уведомление о проведении митинга было подано еще 15 марта. Акция была запланирована на площадке возле театра "Глобус". Митинги в этом месте, согласно постановлению областного правительства, не требуют согласования, достаточно просто уведомить мэрию о мероприятии. Но сегодня городская администрация заявила организаторам акции о том, что возле театра провалилась плитка и ремонтировать ее собираются до 30 апреля:

– Очевидно, что это федеральное решение, муниципалитет его просто исполнял. Но мы подали заявление о пикете в Первомайском сквере, завтра нам должны дать ответ. Но лично я настроен выходить в сквер при любом раскладе. В крайнем случае, сделаем народный сход. Или вообще 2 тысячи одиночных пикетов по городу – пусть муниципалитет хорошо подумает в следующий раз, – заявил Сергей Бойко.

На данный момент из сибирских городов митинг согласован только в Омске. Поводом для акции стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который 2 марта опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконно.