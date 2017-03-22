Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой

Верховный суд России оставил в силе приговор Варваре Карауловой, осужденной на четыре с половиной года лишения свободы по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова (сменила имя на Александру Иванову) была задержана в июне прошлого года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. В ноябре в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Родители Карауловой объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства".